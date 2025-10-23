Un hombre de 50 años fue aprehendido este jueves en Mar del Plata cuando circulaba en un vehículo con pedido de secuestro activo por robo agravado.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Colón y Chaco, donde efectivos de la Comisaría Cuarta interceptaron un Peugeot 208 gris sin patente trasera, lo que motivó un control de rutina.

Durante la verificación, los agentes notaron irregularidades en la numeración de la patente delantera, la cuál había sido modificado manualmente de forma burda. Al inspeccionar el grabado de autopartes, constataron que la puerta delantera derecha tenía grabado el dominio original, registrado como robado.

El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el 18 de agosto de 2025, solicitado por la Comisaría 1° de Lanús, en el marco de una causa por robo agravado, bajo intervención de la UFI N°6 del Departamento Judicial de Avellaneda.

La fiscal Mariana Baqueiro, que interviene en casos de flagrancia, ordenó que el auto fuera secuestrado de inmediato y que se notificara al hombre sobre la causa en su contra por encubrimiento. También dispuso que se cumplan los pasos formales de la investigación.

Si bien el acusado no quedó detenido, deberá presentarse en la Justicia para explicar cómo llegó a tener un vehículo con pedido de secuestro por robo.

Los investigadores ahora intentan determinar si tuvo alguna participación directa en ese hecho o si simplemente estaba usando un auto robado sin saberlo.