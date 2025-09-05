El próximo domingo 14 se llevará a cabo el Duatlón Infanto Juvenil en el Balneario 8 de Punta Mogotes. Organizado en el marco del Circuito Municipal de Pruebas Combinadas, este evento gratuito se desarrollará desde las 09:00 y está dirigido a niños de 4 a 14 años.

Desde la organización se recordó que para participar, es obligatorio inscribirse previamente a través del formulario disponible en el sitio web https://formularios.mardelplata.gob.ar?id=895.

Esta actividad tiene el objetivo de promover el acceso al deporte y la práctica de la transición entre correr y andar en bicicleta, disciplinas esenciales del triatlón.

La tercera fecha del Circuito Municipal de Pruebas Combinadas ofrecerá una experiencia lúdico-deportiva abierta a chicos, sin necesidad de experiencia previa. Las distancias estarán adaptadas a cada categoría, fomentando la participación y el disfrute en un entorno seguro y formativo.

Los participantes deberán asistir con ropa cómoda para correr, bicicleta, casco y suficiente hidratación. En caso de no contar con alguno de estos elementos, la organización los proporcionará para garantizar que todos puedan disfrutar de esta experiencia atlética única.

