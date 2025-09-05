Circuito Municipal de Pruebas Combinadas: inscriben para el Duatlón Infanto Juvenil
Se realizará el próximo domingo 14 desde las 09:00 en el Balneario 8 de Punta Mogotes. Es para niños de 4 a 14 años.
El próximo domingo 14 se llevará a cabo el Duatlón Infanto Juvenil en el Balneario 8 de Punta Mogotes. Organizado en el marco del Circuito Municipal de Pruebas Combinadas, este evento gratuito se desarrollará desde las 09:00 y está dirigido a niños de 4 a 14 años.
Desde la organización se recordó que para participar, es obligatorio inscribirse previamente a través del formulario disponible en el sitio web https://formularios.mardelplata.gob.ar?id=895.
Esta actividad tiene el objetivo de promover el acceso al deporte y la práctica de la transición entre correr y andar en bicicleta, disciplinas esenciales del triatlón.
La tercera fecha del Circuito Municipal de Pruebas Combinadas ofrecerá una experiencia lúdico-deportiva abierta a chicos, sin necesidad de experiencia previa. Las distancias estarán adaptadas a cada categoría, fomentando la participación y el disfrute en un entorno seguro y formativo.
Los participantes deberán asistir con ropa cómoda para correr, bicicleta, casco y suficiente hidratación. En caso de no contar con alguno de estos elementos, la organización los proporcionará para garantizar que todos puedan disfrutar de esta experiencia atlética única.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión