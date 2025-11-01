A través de un proyecto de resolución, el bloque de concejales de Unión por la Patria pidió declarar de interés el Circuito de Milongas de Mar del Plata por su “valioso aporte al desarrollo de la identidad local, la promoción del encuentro comunitario y el enriquecimiento del acervo histórico cultural” en el distrito de General Pueyrredon.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se remarcó que “las milongas son espacios donde se recrea y expande una de las expresiones culturales características de nuestro país. En Mar del Plata adquieren una impronta particular aunando la propia identidad local con el imaginario rioplatense”.

A su vez, se indicó que “en 2009 la UNESCO declaró al tango rioplatense Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Reconocer el circuito de milongas permite preservar un patrimonio inmaterial vivo, que forma parte de la memoria colectiva y la identidad urbana. Son espacios intergeneracionales e inclusivos donde la comunidad se encuentra, refuerza sus lazos y genera sentido de pertenencia”.

“Las milongas funcionan a través de la creación de redes culturales autogestionadas articulando con centros culturales, sociedades de fomento, clubes, etcétera. En Mar del Plata se encuentra actualmente el circuito de milongas más grande de la provincia de Buenos Aires, ya que configuran un circuito con eventos de lunes a domingos, sumando un total de 13 milongas de periodicidad semanal y 9 milongas de periodicidad quincenal o mensual”, se detalló.

A continuación, desde la bancada K se afirmó que “el circuito de milongas de Mar del Plata aporta a las ofertas culturales de la ciudad y es parte de sus atractivos turísticos”.

“La realización de milongas moviliza bailarines, músicos, profesores, coreógrafos, vestuaristas, técnicos, espacios culturales y público en general, fortaleciendo la economía cultural independiente y dinamizando la escena local”, finaliza el texto.