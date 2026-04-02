El siniestro ocurrió el miércoles cerca de las 18:15, en el kilómetro 210, cuando un Volkswagen Suran y un Toyota Etios impactaron de frente mientras circulaban en sentidos opuestos.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el Toyota Etios se desplazaba en sentido Buenos Aires–Azul, mientras que la Suran lo hacía en dirección contraria. Por causas que aún se investigan, ambos rodados chocaron frontalmente con una violencia tal que quedaron desplazados hacia la banquina.

Como consecuencia del impacto, murieron en el lugar tres de los ocupantes que viajaban en la Suran, mientras que los dos pasajeros del Etios también fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

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En tanto, otras personas que viajaban en el mismo vehículo resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al hospital local. Según trascendió posteriormente, una de ellas murió como consecuencia de las lesiones, lo que elevó a cinco el número total de víctimas fatales.

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo en la zona con la intervención de efectivos de la Policía Vial, bomberos voluntarios y servicios de emergencia médica, quienes trabajaron en la asistencia a los sobrevivientes y en las tareas de rescate.

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Debido a la magnitud del siniestro, el tránsito en ese tramo de la Ruta 3 fue interrumpido completamente durante varias horas, mientras se realizaban peritajes y la remoción de los vehículos involucrados.

Las causas del choque aún no fueron determinadas y son materia de investigación. Los peritos buscan establecer la mecánica del hecho y si existió alguna maniobra imprudente o falla que derivó en la colisión frontal.