Miles de personas, hinchas, fanáticos, seguidores de todo el mundo, lo recuerdan no solo por lo que hizo dentro de la cancha, en cada club y en la Selección Argentina, sino también por lo que generaba, transmitía y enseñaba. Porque así fue Diego: dejó su marca en cada vestuario, en cada ciudad, en cada país que pisó.

Los reconocimientos son infinitos. Surgen fotos inéditas, frases que marcaron a generaciones, tatuajes en cualquier parte del cuerpo con su cara, su firma, o simplemente su zurda inmortal. Se escribieron cientos de libros en su honor; estadios llevan su nombre; canciones enteras se inspiraron en él.

Hoy, a cinco años de su partida, en cada provincia del país aparece un mural nuevo, enorme, vibrante, como si el arte encontrará siempre una nueva forma de traerlo de vuelta.

Porque Diego sigue estando ahí: en una pared, en un canto de tribuna, en un recuerdo familiar, en una pelota que rueda.

Cinco años sin él.

Cinco años con él para siempre.

Cuales fueron frases icónicas que se recordarán para siempre:

“La pelota no se mancha.”

2001 – Partido homenaje en la Bombonera. La frase surgió en su despedida oficial.

“No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.”

1994 – Mundial de Estados Unidos, tras el doping positivo

“Fue con la cabeza de Maradona, pero con la mano de Dios.”

1986 – Mundial de México, sobre su famoso gol a Inglaterra

“Con mi enfermedad di ventajas. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado drogas?”

2004 – Entrevista tras una de sus internaciones

“A los políticos les saco ventaja: ellos son públicos; yo soy popular.”

Década del 2000 – En una entrevista con su tono crítico



“Si me muero, quiero volver a nacer y ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”

"Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono".

