Construido en los Everglades para albergar a inmigrantes detenidos, el centro se convirtió en un símbolo polarizador de la política migratoria del expresidente Donald Trump.

Ads

La instalación fue diseñada para 3.000 personas, pero nunca alcanzó su capacidad máxima. Durante su funcionamiento, se denunciaron condiciones de hacinamiento y problemas de higiene, mientras que el gobierno defendía la instalación como segura y limpia.

La clausura responde a demandas que alegan la falta de acceso adecuado a asistencia legal y el incumplimiento de protocolos durante su construcción.

Ads

Puede interesarte

Entre los casos más destacados figura el de Michael Borrego Fernández, quien sufrió complicaciones médicas graves mientras estaba detenido, según denuncias de su familia, que sostienen que no recibió atención adecuada ni higiene básica.

Otro caso es el de Marco Álvarez Bravo, con problemas cardíacos, cuya ubicación permaneció desconocida durante días tras su detención.

Ads

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que cumplirá la orden judicial, mientras continúa apelando la decisión y construye otras instalaciones temporales en varios estados.

El cierre marca un revés para la administración Trump en materia de política migratoria, aunque las autoridades sostienen que se mantendrá la necesidad de infraestructura para la detención de inmigrantes.

Fuente: BBC