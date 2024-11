Luego de haberlo anunciado en marzo, el Gobierno cerró oficialmente 59 Centros de Referencia (CDR), incluida entre ellos la dependencia de Mar del Plata que funcionaba en el ex Instituto Unzué, dejando así sin oficinas a al menos 13 trabajadores locales.

Sobre esto, indicaron también que la continuidad laboral de los mismos se encuentra en total incertidumbre ya que los contratos vencen el próximo 31 de diciembre. “Se debe garantizar su continuidad porque trabajan hace más de 10 años ahí, no ingresaron el año pasado como dice el Gobierno”, sentenciaron desde ATE.

En ese marco, Claudia Rey, referente de ATE indicó a El Marplatense: “Ya se había comunicado que se iba a desmantelar el CDR y ayer ocurrió eso. La verdad que es una situación muy dolorosa porque quedan 12 trabajadores que hoy asisten a su lugar de trabajo y no tienen nada”.

Y agregó: "No hay una toma de consciencia para políticas sociales que se brindaban desde allí y hoy ya no están. No como era el acceso a los alimentos de los comedores, a la medicación oncológica, a la ayuda ante temporales. Ahí se daban soluciones desde lo social pero como una frutilla del postre, terminaron de desmantelar lo que era un organismo muy importante sobre todo para aquellos que están en una situación vulnerable".

"Entendemos que en parte, esto que lleva adelante el Gobierno es o para no renovar los contratos o directamente despedirlos porque el Organismo ya no tiene funciones. La situación en la que estamos es en un estado expectantes, con asambleas permanentes y ante cualquier situación que pase con los trabajadores, seguir peleando. Se debe garantizar su continuidad laboral, porque en su mayoría poseen una década trabajando allí, no es que ingresaron el año pasado como así lo indicaban desde el Ejecutivo Nacional", expresó.

En cuanto a los contratos de los trabajadores, Rey explicó: "Casi todos se vencen el 31 de diciembre así que estamos a la espera de lo que ocurra porque el Gobierno planteó los exámenes de idoneidad así que no sabemos quiénes tendrían la continuidad laboral. Esto es angustiante porque no se puede proyectar, no se sabe si mañana tendrán trabajo o no".