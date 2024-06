En las últimas horas se dio a conocer una triste situación para los marplatenses, peligra la continuidad de la feria comunitaria Alto Luro. Los trabajadores del lugar fueron notificados hace un mes atrás donde decía que el 31 de julio se termina el contrato y deben retirarse.

Esta es una situación que generó muchísima preocupación e incertidumbre en los empleados y propietarios de cada puesto, ya que el grave contexto económico que atraviesa el país, no es el mejor momento para quedarse si la fuente de ingreso.



Sobre esto, Carlos comerciante de la feria, dialogó con El Marplatense y expresó: "No tenemos respuestas hasta el momento, solo sabemos que el 31 de julio tendríamos que dejar el lugar vacío. Hay una incertidumbre total y esperamos que se solucione por el bien de todos. Queremos continuar trabajando porque es lo único que sabemos hacer".

"La administración supuestamente ese mismo día deja su lugar, no tienen renovación de contrato por ende lo único que queremos es que el dueño nos de algún aliciente para saber que continuamos", dijo.

"Nos enteramos hace un mes atrás por un aviso que salió publicado con la venta del predio incluida. La administración que está hoy, posee un conflicto entre familias. A partir de ahí comenzaron a surgir todos estos problemas y por eso estamos a la deriva", siguió.

Y agregó: "Estamos acá hace más de 20 años, en mi caso 24. Tenemos toda una historia, clientes que vienen generación tras generación. Acá hay una trayectoria grande, importante. No podemos desperdiciar eso, hay que seguir bancándolo".

Por su parte, Carolina, también trabajadora del Alto Luro, afirmó: "Estamos pasando muchísima incertidumbre. La realidad es que no hay nada cierto, hubo un problema con la administración actual y el dueño del predio que no renueva contrato y quedamos nosotros en el medio".

Asimismo, adhirió que hace “pocos días” se enteraron de la situación y explicó que para ellos "significa la posibilidad de quedarnos sin trabajo y somos 200 familias las que estamos detrás de esta feria que es ícono de la ciudad. Hace 33 años que está en pie y poseemos una clientela muy fiel, del barrio y de los alrededores".

"La preocupación pasó también a ser de los clientes, pero lo único que pedimos es poder seguir trabajando, con la administración que sea, para cubrir las necesidades que tenemos todos los que trabajamos acá", sumó.

"Para nosotros fue un baldazo. Uno viene a trabajar todos los días tranquilo, con los problemas que tenemos todos pero sin pensar en la posibilidad de que en dos meses, cierren todo. Hay muchos rumores pero no hay certezas sobre lo que va a pasar. El dueño se comunicó con uno de nuestros compañeros y le indicó que nos quedemos tranquilos pero no se habló sobre no cerrar la feria", concluyó la trabajadora.