Por primera vez, se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio para los cargos legislativos, un cambio que busca agregar transparencia y simplificar el proceso. Varias fuerzas alinean sus principales candidatos.

La Libertad Avanza confirmó sus candidatos a lo largo del país. En Córdoba, el empresario Gonzalo Roca encabezará la lista de diputados. En Santa Fe, el vicepresidente del partido, Agustín Pellegrini, hará lo propio.

En Formosa, la lista será liderada por el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo. Y en Entre Ríos, se concretó un acuerdo con el gobernador Rogelio Frigerio, donde la lista de diputados será mixta. Además, se confirmó la candidatura de Luis Petri como primer diputado por Mendoza, lo que generó un encuentro con el presidente Javier Milei.

El peronismo, siendo su principal bandera Fuerza Patria, negocia hasta último momento en Salta, donde el exgobernador Juan Manuel Urtubey podría ser candidato a senador. Por su parte, el sindicalista Daniel Catalano integrará la lista de diputados por la Provincia de Buenos Aires, acompañado por Jorge Taiana.

El frente de gobernadores llamado Provincias Unidas definirá a sus candidatos a último momento. En CABA, Graciela Ocaña competirá por un lugar en el Senado, mientras que Martín Lousteau buscará una banca como diputado.

La Coalición Civica liderada por Elisa Carrió, el espacio competirá en solitario. La propia Carrió podría ser candidata en la Provincia de Buenos Aires, mientras que Hernán Reyes lo será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otro lado Union Liberal tendrá al economista Roberto Cachanosky será el primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Infobae