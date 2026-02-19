Cierre de Fate: tensión en Panamericana, conciliación obligatoria y cruce político
Sin embargo, más de 100 trabajadores continúan dentro de la planta, pese a la orden judicial de desalojo.
El conflicto por el cierre de Fate sumó esta mañana un nuevo capítulo. Tras varias horas de corte total, los manifestantes liberaron un carril de la autopista Panamericana ante la exigencia de Gendarmería.
La fábrica de neumáticos anunció su cierre definitivo y el despido de más de 900 empleados. La decisión se conoció en medio del debate por la reforma laboral en Diputados y desató un conflicto sindical inmediato.
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria para retrotraer la situación. La empresa aseguró que la acató en términos formales, pero aclaró que no reanudará la producción porque la actividad ya estaba paralizada y no hay insumos disponibles.
En paralelo, el presidente Javier Milei cuestionó en redes sociales a quienes, según expresó, no distinguen entre “ser promercado y ser proempresa”. En la Casa Rosada interpretan que el anuncio del cierre tuvo intencionalidad política.
El reclamo gremial se mantiene activo. Los trabajadores denuncian despidos comunicados por correo electrónico y advierten que no aceptarán la decisión sin negociación. La situación continúa con presencia de fuerzas federales y tránsito afectado en uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: TN
