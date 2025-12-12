Los trabajadores de Caromar finalmente cobraron sus sueldos y el medio aguinaldo, luego de semanas de reclamos y gestiones encabezadas por el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA). La situación se destrabó tras una serie de actuaciones ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, donde el gremio exigió que la empresa cumpliera con sus obligaciones salariales.

Este avance se da en el contexto del conflicto generado tras el cierre del mayorista, que dejó a decenas de empleados sin trabajo y con indemnizaciones impagas. En las últimas semanas, representantes del sindicato participaron de audiencias formales para demandar que Caromar abone el 100% de las indemnizaciones correspondientes, tal como establece la ley.

Desde el SECZA señalaron que la combinación de gestiones institucionales, presión gremial y el acompañamiento de las y los trabajadores permitió destrabar la situación salarial y garantizar el pago de sueldos y SAC.

Aun así, el conflicto está lejos de resolverse. El próximo martes 16 se realizará una audiencia clave en el Ministerio de Trabajo, donde el gremio insistirá en que la empresa cumpla con la totalidad de las indemnizaciones adeudadas.

“El seguimiento será permanente para asegurar que cada trabajador reciba lo que le corresponde por ley”, señalaron desde el sindicato, que mantiene activa la representación legal y gremial hasta que se regularice la situación completa.

