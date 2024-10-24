El gobierno de Javier Milei anunció la disolución de la AFIP y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Según fuentes oficiales, la nueva ANR tendrá “una estructura simplificada, con una reducción de aproximadamente un 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores de la estructura actual". A su vez, subrayaron que “habrá un 34% menos de ravioles”.

Al respecto, Stella Maris Elias, secretaria general AEFIP, declaró en diálogo con El Marplatense que “esta es una acción que se hace de forma conjunta con los trabajadores de AFIP, Aduana y DGI a nivel nacional”.

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Por lo que “los días miércoles, jueves y mañana viernes se hará un apagón informático de 10 a 12, lo que implica una no atención al público y paro para continuar con las asambleas hasta tener un certeza”, aclaró.

Asimismo, destacó que “al día de la fecha, si bien hubo anuncios periodísticos, estamos en la incertidumbre porque no han salido los decretos que le den forma a esta transformación, esta desaparición de la AFIP”.

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De igual modo, aclaró que “la gente quiere trabajar, cumplir su tarea. Estamos a 10 días del vencimiento del blanqueo de la moratoria, que venimos trabajando para eso desde hace mucho tiempo con la importancia que tiene la recaudación para pagar los gastos de salud, educación, seguridad en nuestro país, y estas medidas sin contenido hace que se paralice el organismo”.

Y repitió: “La gente quiere trabajar, es el gobierno con las decisiones que toma que lleva a que la organización se paralice porque estamos en una incertidumbre que no sabemos si seguimos o no. Hablan de un 45% de la planta menos y en ese estado crea un clima que hace imposible continuar con nuestra tarea”.

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Sobre estas políticas, argumentó que “sabemos que desde que comenzó este gobierno apunta a los trabajadores como el Estado y nosotros no somos una isla en medio de esa situación. Ahora, la improvisación y la forma en que justifican esa medida, que digan que es para desarmar mafias, porque somos personal ineficiente, eso no lo vamos a permitir”.

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“Cualquier gestión puede cambiar los organismos, modernizar, eso está en las facultades del poder Ejecutivo, nadie está exento, pero hablamos de fuentes de trabajo y una persecución política a compañeros porque ingresaron entre el 2019 y 2023. Acá no hay nadie de más, no hay ñoquis, todos prestan servicio y cumplen su tarea. Vamos a defender el trabajo de cada uno de nuestros compañeros”, continuó.

De modo que este anuncio, “no se trata de una modernización, tenemos personal altamente calificado con un alto porcentaje de profesionales como contadores, abogados, gente formada y cada año de trabajo en AFIP cuesta mucho dinero en inversión, capacitación. Somos un organismo que se maneja a través de normas, instrucciones, todo eso se aprende, ni siquiera alguien que sale de la facultad con un título va a venir y saber al 100%, sino que aprende cada día que está trabajando”, concluyó.