Con el anuncio de la disolución de la AFIP y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la reducción del 45% de los cargos políticos y la revisión de más de 3000 designaciones el Gobierno nacional parece haberse metido en otra disputa dialéctica, que se suma a las dadas en diversos sectores del Estado. Aunque, según especialistas, se trata de “un cambio administrativo” y en lo concreto del funcionamiento del organismo “no cambia nada”.

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“Le cambiaron el nombre para algo que la finalidad es la misma. Lo que pasó ayer es un cambio, desde mi punto de vista, administrativo; que puede tener un cariz político es otro tema”, manifestó el contador público Marcel Corbalán y recordó que la agencia ya tuvo modificaciones estructurales en las últimas tres décadas: “El primer gran cambio fue en 1993 cuando la DGI en ese momento absorbió funciones del ANSES, y luego en 1997 se creó la AFIP, que es donde se juntan dos grandes organismos como son la DGI y la Aduana”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, el especialista recordó que la AFIP “es el brazo ejecutor de algo tan necesario como es la recaudación de los tributos. Lo mismo que hace ARBA en la provincia y la Agencia de Recaudación de Mar del Plata. A distintos niveles de gobierno tenés un brazo ejecutor. Por lo tanto lo que cambió es la forma de conducirla, de dirigirla. No cambió nada”.

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Corbalán desestimó también a los que se emocionaban, vanamente, con que con el fin de la AFIP no hubiera que pagar más impuestos: “La función de la Agencia es recaudar en un sentido amplio, para que se entienda, es cobrar los impuestos pero a su vez tiene facultades para pedirle a los contribuyentes determinadas tareas: que facture de determinad forma, que informe. Pero la AFIP no crea los impuestos, por lo tanto para pagar más impuestos o menos lo que necesitás es una ley que salga del Congreso”.

Ante esto, el contador también aclaró que no se modifica nada de lo que se venía haciendo hasta el momento de parte de los contribuyentes. “No cambia nada, no hay ninguna norma que te cambie cómo pagarlo, ni el cuánto ni la obligación de hacerlo. Seguimos con los mismos vencimientos, el blanqueo sigue corriendo desde la óptica del pago de impuestos. Lo que va a cambiar es la conducción del organismo”.

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Para Corbalán esta decisión que toma ahora el Gobierno de Javier Milei está relacionada con el fin que viene manifestando la actual gestión “que es achicar el Estado de puestos que, a su criterio, no hacen falta”. Y recordó que es “uno de los organismos técnicos mejor formados sin duda alguna, la calidad de tributaristas es buenísima”.

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El contador señaló finalmente que una manera de entender que este cambió modificó algo de manera positiva, tendría que ver por ejemplo con “la inversión en un sistema para que la página funcionara normalmente”.