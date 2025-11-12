La tradicional firma láctea La Suipachense, con más de 75 años de historia en la industria alimentaria argentina, fue declarada en quiebra por el Juzgado en lo Comercial de Mercedes, dejando a 140 trabajadores sin empleo.

Ads

La empresa, que operaba bajo el nombre legal de Conosur S.A., estaba controlada por el empresario venezolano Jorge Luis Borges León desde 2012.

El fallo judicial llega luego de tres meses de cese de actividades y tras el incumplimiento de un plan de crisis que había sido solicitado por las autoridades laborales. La situación se volvió irreversible luego de que la firma acumulara más de $8.400 millones en cheques rechazados y otros $1.000 millones en aportes no realizados al gremio Atilra y su obra social.

Ads

Puede interesarte

El conflicto con los trabajadores se agudizó en septiembre, cuando la empresa despidió a nueve empleados administrativos y amenazó con cesantear a otros 60 operarios. La reacción fue inmediata: los 140 trabajadores salieron a la calle a visibilizar el conflicto, en lo que ya era una señal del colapso inminente.

Tras la declaración de quiebra, la Justicia estableció el 10 de febrero de 2026 como fecha límite para que los acreedores verifiquen sus créditos. El informe general sobre el estado de la empresa será presentado el 14 de mayo. Además, se pidió una medida migratoria que impide la salida del país de Borges León sin autorización judicial, y se le exigió la entrega de llaves y acceso a sistemas digitales del establecimiento.

Ads

Puede interesarte

La Suipachense se suma a una lista creciente de empresas del sector lácteo que cierran o entran en crisis en medio de un contexto económico desafiante. La caída del consumo, el aumento de costos y la falta de financiamiento afectan directamente a una de las industrias más sensibles del país.

Desde el sindicato lácteo y distintos sectores productivos expresaron su preocupación por el impacto social que genera el cierre, especialmente en localidades como Suipacha, donde la planta era uno de los principales motores económicos y fuente de empleo estable.

Fuente: Dib