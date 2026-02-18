La histórica empresa de neumáticos Fate anunció este miércoles el cierre definitivo de su planta industrial ubicada en Virreyes, partido de San Fernando, y confirmó el despido de 920 empleados. Con más de ocho décadas de trayectoria en el país, la firma deja de operar en medio de una profunda crisis que arrastraba desde hace varios años.

Ads

Puede interesarte

A través de un comunicado oficial, la compañía informó que cesa su actividad “a partir del día de la fecha”, y atribuyó la decisión a los cambios en las condiciones de mercado. En el documento, el directorio destacó el recorrido industrial de la empresa, su inversión tecnológica y su liderazgo en la producción de neumáticos radiales para el mercado local y para exportación.

La crisis de la firma comenzó a evidenciarse en 2019, cuando aplicó una reducción de 450 puestos de trabajo. En los años siguientes la situación se profundizó con nuevos recortes, conflictos gremiales y una caída sostenida en las ventas. En julio de 2024, la compañía había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Gobierno nacional, entonces encabezado por Javier Milei.

Ads

Según había informado la propia empresa, la demanda interna cayó alrededor de un 30% y las pérdidas superaron los 30 millones de dólares en la primera mitad de 2024. En ese contexto, Fate implementó despidos, ajustes de turnos y reducción de su estructura productiva con el objetivo de mejorar su competitividad.

Entre los factores señalados por la firma para explicar su deterioro económico figuran la sobrecarga impositiva, las restricciones cambiarias para importar insumos, los altos costos laborales, la baja productividad y la conflictividad gremial. Con el cierre de su planta en la provincia de Buenos Aires, se apaga una de las principales referencias de la industria nacional del neumático y se abre un nuevo foco de tensión social por el impacto laboral.

Ads