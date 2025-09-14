Finalmente los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) tuvieron su última jornada de acción en Rosario donde los marplatenses, siempre en representación de la provincia de Buenos Aires, siguieron con la buena cosecha de medallas.

El atletismo siguió aportando a la ciudad con el oro ganado por Lautaro Vouilloz que se impuso en el lanzamiento de martillo con una marca de 71.67 metros mientras que el flamante campeón de los Juegos Panamericanos Junior, Tomás Olivera ocupó el segundo lugar representando a Buenos Aires (64.04). Por su parte, Leonardo Guerrero terminó séptimo en los 5.000 metros con un tiempo de 15:30.75 minutos.

En el ParaPowerlifting, Matías Fenoy pudo quedarse con la medalla de plata al terminar segundo con 106,230 como coeficiente final mientras que el otro representante de la ciudad, Nahuel Franco, fue noveno (83,900).

Por último, en el Triatlón, había competencia por equipos donde la provincia de Buenos Aires tuvo entre sus integrantes al marplatense Martín Reynoso. Junto con sus compañeros Rosso, Merlo y Lucoratolo fueron primeros con un tiempo de 1:48.48 sumando una nueva medalla, esta vez de oro para el deportista marplatense, la tercera de su palmarés personal.

En la Natación Artística; la dupla marplatense integrada por Morena Basso y Camila Levy completó su participación con un quinto puesto en la especialidad Dueto. En la competencia individual hubo sólo dos competidoras con Basso primera con 269.4930.

Un final con más medallas como en cada jornada de estos Juegos que cumplieron con su primera edición luego de mucha expectativa y puede transformarse en un objetivo más para los deportistas de alto rendimiento.