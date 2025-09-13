Investigadores del CONICET Mar del Plata lograron financiamiento internacional para llevar adelante un innovador proyecto que busca transformar el bagazo de cerveza, uno de los principales residuos de la industria cervecera, en un bioestimulante que mejore la tolerancia de la cebada al estrés climático y permita producir cervezas con propiedades benéficas para la salud.

La iniciativa, denominada BrewSelBar, está liderada por la científica María Gabriela Guevara, del Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB, CONICET-UNMDP). “Queremos generar un estimulante biológico de semillas enriquecido con selenio que incremente la tolerancia de las plantas de cebada a la sequía y las altas temperaturas”, explicó.

El proyecto fue seleccionado por la Comunidad Europea dentro del programa Horizonte 2024: Marie Skłodowska-Curie, tendrá una duración de cinco años y combina el trabajo de instituciones académicas y empresas de Argentina y Europa. Entre ellas participan la Universidad Nacional de Mar del Plata, la cervecería Antares, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Técnica de Dinamarca, la Universidad Técnica de Berlín y empresas de España e Italia.

Además de reducir residuos industriales, la propuesta apunta a impulsar una agricultura más sostenible y a la vez valorizar un subproducto que hoy se destina principalmente a alimento animal o a la producción de bioetanol. Con la aplicación del bioestimulante, se obtendrán granos de cebada biofortificados con selenio, a partir de los cuales se elaborarán cervezas funcionales, inicialmente sin alcohol.

“Es muy importante para nosotros poder, a partir de una idea que surgió en el laboratorio, llegar a un producto final que se produzca en una empresa argentina y le dé un plus en sustentabilidad”, destacó Guevara.

