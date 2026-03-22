Especialistas del CONICET descubrieron una nueva especie de parásito marino, denominada Acanthobotrium goleketen, que fue reconocida a nivel internacional al ser seleccionada entre las diez especies más emblemáticas por el World Register of Marine Species, en un anuncio realizado en el marco del Día Mundial de la Taxonomía.

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El hallazgo fue llevado adelante por investigadores del grupo de Ictioparasitología del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET-UNMDP) y del Laboratorio de Sistemática y Biología de Parásitos de Organismos Acuáticos del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IIBEA, CONICET-UBA).

La especie identificada es un cestode -un gusano plano emparentado con la “lombriz solitaria”- que, hasta el momento, solo fue registrada parasitando al pez guitarra (Pseudobatos horkelii), conocido como “melgacho”, una especie actualmente en peligro de extinción. Esta relación implica que el nuevo organismo también podría estar en riesgo, ya que depende de ese hospedador para su supervivencia.

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El reconocimiento se anuncia cada 19 de marzo en conmemoración del Día Mundial de la Taxonomía, fecha que recuerda al naturalista sueco Carl von Linné, creador del sistema de nomenclatura binomial utilizado para clasificar las especies.

El nombre goleketen proviene de la lengua tehuelche y significa “buena suerte”. La denominación hace referencia a la forma de su escólex -estructura con la que se fija al hospedador- que recuerda a un trébol de cuatro hojas. La elección contó con el asesoramiento de la lingüista Ana Fernández Garay, en un contexto en el que esta lengua se considera funcionalmente extinta desde 2019, aunque existen iniciativas para su preservación.

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El investigador Manuel Irigoitía explicó: “La descripción de la nueva especie implicó el muestreo de los peces obtenidos de capturas realizadas por pescadores artesanales, la preparación de los especímenes para su estudio, la descripción morfológica, el dibujo científico, la realización de cortes histológicos, fotografía por microscopía de barrido y caracterización genética de los parásitos. Además se contó con el apoyo de una lingüista de la UBA, Ana Fernández Garay, que asesoró en la utilización del nombre en Tehuelche”.

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No es la primera vez que este equipo recibe una distinción de este tipo. En 2020, la especie Dendrapta nasicola, un copépodo parásito de la raya Bathyraja scaphiops, también fue seleccionada por WoRMS.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar