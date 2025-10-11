El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro Auditorium ofrecerán una nueva función del reconocido ciclo El teatro y la escuela, que en este caso se tratará de una charla a cargo de científicos del CONICET que se podrá disfrutar el próximo viernes 31 a las 09:30 y a las 14:30 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

En la charla estarán presentes los especialistas marplatenses que protagonizaron la expedición Underwater Oases of Mar Del Plata Canyon: Talud Continental IV a bordo del Falkor (too) en colaboración con la fundación Schmidt Ocean Institute.

Durante el encuentro, los especialista contarán y mostraran parte del material que investigaron, cómo hicieron para participar de esta experiencia, qué es estudiar y hacer ciencia, entre otros tópicos.

Participarán Emiliano Ocampo, Ezequiel Mabragaña, Florencia Matusevich y Nahuel Farías, todos integrantes del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras dependiente del CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, que funciona en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Para informes e inscripción los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Extensión Cultural del Teatro Auditorium o por correo electrónico a [email protected].

