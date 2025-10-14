Cielo variable y clima fresco para este martes en Mar del Plata
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 18 grados.
Mar del Plata amanecerá este martes 14 de octubre con neblina, lo que podría reducir la visibilidad durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, tanto por la tarde como por la noche.
La temperatura mínima será de apenas 5 °C, lo que dejará una mañana muy fría. Sin embargo, el ambiente se irá tornando más agradable hacia la tarde, cuando la máxima alcance los 18 °C.
Las precipitaciones estarán ausentes, con 0 % de probabilidad durante todo el día, garantizando una jornada seca.
El viento soplará de manera suave, comenzando desde el sudoeste entre 7 y 12 km/h por la mañana, y rotando al noreste con intensidades de 13 a 22 km/h hacia la tarde y la noche. No se prevén ráfagas significativas.
Un día tranquilo en cuanto a condiciones meteorológicas, aunque será necesario abrigarse bien temprano y tener precaución al conducir por la neblina matinal.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión