Este miércoles en Mar del Plata se espera una jornada fría y mayormente estable, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y algo más cubierto hacia la noche.

Las temperaturas marcarán una mínima de 3°C y una máxima de 13°C, con una noche fresca en torno a los 6°C.

No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% durante todo el día, lo que anticipa una jornada seca.

El viento soplará del sureste y este por la mañana y la tarde, a velocidades de entre 7 y 22 km/h, y rotará al noreste hacia la noche con similares intensidades.

En síntesis, será un día fresco, estable y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque con abrigo.

