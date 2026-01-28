El director deportivo de CIDELI, Marcelo Sánchez, expresó su preocupación por la situación económica que atraviesa la institución a raíz del atraso en los pagos por parte de distintas obras sociales. En diálogo con El Marplatense, señaló que el principal problema es el incumplimiento en los plazos de pago, lo que genera serias dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano.

“En este momento nuestro mayor faltante es el incumplimiento del pago de las obras sociales. Esto hace que se nos retrasen los pagos al personal del centro de día y a los profesores que trabajan en el área deportiva”, explicó Sánchez. Según detalló, PAMI adeuda los meses de noviembre y diciembre; IOMA mantiene pagos pendientes de octubre, noviembre y diciembre; mientras que ANDIS registra atrasos correspondientes a noviembre y diciembre.

CIDELI cuenta con una trayectoria de 46 años en el deporte adaptado y paralímpico, y además sostiene un centro de día al que asisten 50 personas con discapacidad. “No se trata solo de deporte, sino de un espacio de contención, inclusión y desarrollo integral”, remarcó el director deportivo.

En el área deportiva, la institución desarrolla múltiples disciplinas, entre ellas atletismo, boccia, gimnasia, educación física infantil, natación, fútbol para personas ciegas, fútbol para personas amputadas, fútbol para personas con parálisis cerebral y levantamiento de pesas. En total, más de 150 personas con discapacidad participan activamente de estas propuestas.

Sánchez también destacó el rol de CIDELI a nivel nacional: “Somos la institución del país que más atletas y entrenadores aporta a los distintos seleccionados paralímpicos”. En ese marco, advirtió que la falta de financiamiento sostenido pone en riesgo no solo la continuidad de las actividades, sino también el trabajo de décadas dedicado a la inclusión y al alto rendimiento deportivo.

Desde la institución esperan una pronta regularización de los pagos para poder normalizar la situación y garantizar tanto el cumplimiento salarial como la continuidad de un proyecto que es referencia en Mar del Plata y en todo el país.