En el marco del paro general anunciado por la CGT para este jueves 9 de mayo, múltiples sectores y organizaciones se unirán a la manifestación para afirmar su rechazo contundente a la sanción de la Ley de Bases que está siendo tratada en el Senado.

Sobre esto, desde la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS), indicaron su apoyo a esta medida de fuerza la cual estiman que será multitudinaria.

En ese sentido, el secretario general de la AMS, Roberto “Chucho” Páez dialogó con El Marplatense y explicó cómo llevarán adelante el paro general: "Estos días previos al paro, nosotros recorrimos todas las oficinas de nuestro sector y hay una decisión unánime de los compañeros de adherirse. Los trabajadores llegamos a una situación de hartazgo total porque no vemos que, con las medidas que tomó el Gobierno, se vislumbre un futuro venturoso para el conjunto", dijo.

"Si bien estamos en la provincia de Buenos Aires, no tuvimos despidos y seguimos discutiendo paritarias todos los meses pero siempre los coletazos de la economía nos llegan a todos. Por supuesto que lo hacemos desde nuestro lugar, con muestras de solidaridad concretas. Hay trabajadores despedidos, que pierden derechos, quieren a uno que sea un esclavo y me parece que eso no se puede tolerar", agregó.

"Por eso celebramos la decisión de un plan de lucha del 24 de enero, las distintas sectoriales, el apoyo a la comunidad educativa el 23 de abril y ahora esta medida que va a ser contundente, porque el trabajador tuvo que soportar una devaluación del 118% y una incidencia consiguiente, sobre todo en los alimentos, sin recibir ningún tipo de aumento. Este Gobierno dice ser liberal pero lo es para los sectores concentrados de la economía, no para convenios colectivos de trabajo, para los que además puso un techo en los aumentos salariales", adhirió Paez.

"Nunca tuvimos un gobierno de esta clase pero es cierto que el Movimiento Obrero está unido. Las tres centrales sindicales están convocando a esta medida de fuerza. Creemos que dentro de cuatro años, Milei va a ser una anécdota triste. Por eso tenemos que reconstruir a Argentina y creemos que el movimiento obrero va a tener un rol central en ello", sumó el referente de la Asociación.

"Nosotros no hacemos paro porque nos guste, lo hacemos cuando vemos una situación muy compleja. Lo del mes de enero fue un poco para oponernos a las medidas a los enunciados, tanto al DNU que todavía sigue vigente, a la posibilidad de esta Ley que ya tiene media sanción y para que el gobierno vea cuál es la situación social y rectificar el rumbo", continuó.

Y a modo de conclusión, adhirió: "Todos queremos que al país le vaya bien pero no nos gusta lo que está pasando. Hay compañeros que viven una situación realmente grave. Se incrementó notablemente las personas en situación de calle en las principales ciudades del país y esto es parte de un plan económico que nos llevó a esta situación. Por eso queremos que rectifiquen el rumbo. No se puede seguir con esta economía".