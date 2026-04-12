La aparición de carne de burro en el mercado de Chubut generó un fuerte debate que mezcla cuestiones económicas, culturales y éticas. La iniciativa surgió de un productor de la zona de Punta Tombo, que decidió impulsar esta alternativa ante las dificultades que atraviesa la producción ovina en la región.

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Desde abril de 2026, el producto comenzó a venderse en forma piloto en Trelew, con cortes similares a los de la carne vacuna y a un precio cercano a los 7.500 pesos por kilo. Además, se organizó una degustación abierta al público con el objetivo de que los vecinos puedan probarla y así evaluar su aceptación.

Según su impulsor, se trata de una carne con buenas propiedades nutricionales y un sabor comparable al de otras carnes más consumidas, lo que podría facilitar su incorporación en la dieta habitual. La propuesta también busca aprovechar las características del burro, un animal resistente y adaptable a las condiciones del ambiente patagónico, donde otras producciones ganaderas presentan limitaciones.

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Sin embargo, el proyecto no está exento de cuestionamientos. Por un lado, existen dudas sobre su viabilidad comercial a gran escala. Por otro, organizaciones proteccionistas y parte de la sociedad rechazan la idea desde una mirada cultural, ya que el burro es visto tradicionalmente como un animal de trabajo y compañía.

A esto se suma el desafío de obtener las habilitaciones necesarias para ampliar su comercialización, ya que actualmente cuenta con permisos locales y necesita la aprobación de organismos sanitarios para expandirse a otros mercados.

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En este contexto, la carne de burro se presenta como una opción novedosa que intenta abrirse paso en medio de la crisis productiva del sur argentino, aunque su futuro dependerá tanto de la aceptación social como de su desarrollo económico y regulatorio.

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