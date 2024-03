No fue un buen fin de semana para Christian Ledesma en el inicio de la temporada del Turismo Carretera. Apenas pudo estar media vuelta en la final sobre el trazado de El Calafate y las ilusiones de ser protagonista en la primera fecha con el nuevo Camaro, quedaron truncas.

En diálogo con Marca Deportiva Radio, el piloto marplatense analizó lo sucedido y destacó que “fue un fin de semana raro, no era lo que esperábamos el resultado final pero estamos conformes con el funcionamiento del equipo durante el fin de semana. El equipo en general funcionó”. Luego agregó: “Formamos un lindo equipo, trabajamos muy bien, en general el equipo pudo hacer su tarea, trabajamos de manera consolidada y eso nos deja conformes. Creo que es un buen inicio para el grupo”.

Para poner un auto en pista el pasado fin de semana, hubo mucho trabajo detrás y eso genera impotencia cuando, en el caso del domingo, situaciones ajenas a Ledesma, lo dejaron tempranamente fuera de competencia: “hace un año que venimos trabajando con el equipo y más de 7 meses en la construcción del Camaro. Hay mucho trabajo por ejecutar y por desarrollar. Todo lo que se viene haciendo hace más de un año está rindiendo sus frutos independientemente de que soy muy exigente en todas las cosas que me gusta hacer”.

Ajustar todos los autos de esta nueva generación será una tarea que llevará un tiempo y saben que deberán armarse de paciencia: “es muy distinto el auto, tiene muy distinta la carga aerodinámica, la compensación y hasta que podamos encontrar los equilibrios, la combinación de lo aerodinámico con las cargas; nos llevará un tiempo”.

La final fue accidentada desde la largada misma y luego, en una de las curvas, su auto quedó de costado y dañado por lo que ya no pudo volver a pista: “Me dio mucha impotencia porque nos rompieron el auto con media vuelta nada más y por cuestiones de terceros. Sabemos que tenemos que barajar y dar de nuevo, pero la bronca dura. Jakos me pegó en la largada de costado y me hace pasar de largo. Me hizo quedar posicionado en un lugar donde después quedo involucrado en ese toque”.

Ahora está tratando de mirar al futuro pero sabe que para la segunda fecha que será el 17 de marzo en el Autódromo de Viedma tendrán que trabajar contrarreloj: “En principio estamos esperando que lleguen los camiones, después tendremos que reparar el auto mío que está bastante roto. No vamos a probar pero trataremos de ir Viedma para estar en tiempo y forma”.