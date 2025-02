El próximo fin de semana en Viedma comienza una nueva temporada del Turismo Carretera y nuevamente, como hace casi tres décadas, el marplatense Christian Ledesma estará presente en pista representando al Pradecon Racing.

Antes de viajar al sur, el piloto habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre una particular instancia de preparación para el debut: “En mi caso particular no he tenido vacaciones y voy y vengo a Buenos aires, estoy viajando mucho y trabajando bastante con el equipo, con toda la reestructuración pero estoy contento de estar, que pasen este tipo de cosas. Tenemos una gran expectativa para lo que va a pasar, no solamente en lo personal sino en lo deportivo, así que creo que va a estar bueno”.

El equipo donde tiene una participación clave para la diagramación de los equipos de trabajo y otros aspectos ha tenido la incorporación del auto de Matías Rossi y además, cambio de piloto para la estructura y eso ha generado un verano agitado: “Tuve una reestructuración general en el equipo y fundamentalmente en la parte técnica de los autos. El motorista va a seguir siendo el mismo, pero tuvimos la incorporación del auto Toyota, del Gazoo Racing, la incorporación de Landa al equipo y son un montón de cosas que hay que ajustar. En el medio, fabricar un auto nuevo, prácticamente dos autos nuevos más allá del Toyota y otro que se reformó para Otto Fritzler”.

A pesar de todo ello, también tenía que darse el tiempo para prepararse como piloto para lo que debe afrontar durante una larga y extenuante temporada: “Nunca de entrenar en todo este tiempo, si me tomaba vacaciones de entrenamiento era porque el gimnasio estaba cerrado. La idea es preparar las cosas para viajar y ya ponerme el chip de carrera que en definitiva no va a ser fácil tampoco, pero buscamos tener un buen inicio”.

La experiencia hace que la tensión previa sea muy distinta a otros años donde además, no tuvo mucho tiempo para pensar: “Es difícil para mí poder compararlo, porque a diferencia de siempre estos últimos años me toca también estar del otro lado y como que estoy bastante más ocupado. Uno se lo toma por ahí con un poco más de tranquilidad, con menos ansiedad. Pareciera que los recesos fuesen cada vez más cortos, pero sin duda que con un poco más de tranquilidad, con menos ansiedad”, confesó el campeón de la categoría.

Además de lo que, como equipo quieren para esta temporada, hay una expectativa como piloto que también tratará de cumplir a lo largo de las 15 fechas del año: “La intención es ser protagonista y tener un buen funcionamiento. Cada año vienen siendo todo más difícil, pero el objetivo mío es ser protagonista, estar bien y ser competitivo. A veces las cosas van saliendo de alguna forma y en el medio va a haber que ajustar, pero el objetivo que tenemos en lo deportivo y en lo personal es ser competitivo, estar en la pelea”.

Puede interesarte

¿FUTURO PRESIDENTE?

Durante finales del año pasado, con motivo de sus 400 carreras en el Turismo Carretera, el actual presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane deslizó que podría ser en algún momento su predecesor.

Esto generó un impacto inmediato en las posibilidades de que Ledesma pudiera ser presidente de la entidad a futuro. En ese sentido, el marplatense dijo que “soy parte de la comisión directiva ya hace muchos años, simplemente lo que hacemos es acompañar una gestión que está siendo Mazzacane y no mucho más que eso. El día de mañana si se da la posibilidad, hay una comisión directiva que viene hace muchos años trabajando y hay un montón de cosas que evaluar. Si la ACTC o la institución requiere de que yo pueda seguir colaborando desde el otro lado, no solamente como piloto, lo aceptaremos con la responsabilidad del caso, pero no hay nada todavía. Creo que vamos a tener Mazzacane para rato”.

Desde 2017 decidió incorporarse a la Comisión Directiva y sabe que es un camino de sacrificios que además, lo llevará a involucrarse cada vez más: “Nada es fácil, requiere de sus argumentos, hay que lidiar con un montón de cosas, de las buenas y de las malas, así que en eso hay que ponerse a tono también. Viene directamente relacionado a la vida personal de uno. En mi caso, decidí dejar un montón de cosas de lado en lo personal que por ahí otra gente, la gente normal o que no practica deporte o que está en otra actividad, no puede hacer. Son decisiones y en la dirigencia, como entiendo también que debe ser la política, uno tiene que dejar de lado un montón de cosas personales para poder dedicarse. El tema es cuánto está dispuesto a poder sacrificar para hacer las cosas bien. Hay que dedicarse al 100 % y eso implica un costo que a veces muchos no están dispuestos a asumir claramente”.

En el automovilismo, como en la vida, la política tiene un rol fundamental y también es un aspecto al que se refirió desde su tarea profesional. “No me llevo ni bien ni mal con la política. A veces como todo ciudadano normal, hay cosas que a uno no le gustan, que uno lo haría de otra forma. La realidad que tengo gente conocida, algunos amigos que son políticos y de alguna forma lo vivo. Hoy en día está todo muy mediatizado y el tema político es muy sensible en función la parte social, la gente está molesta. Hoy hablar de política genera rispidez inclusive entre amistades, por estar de un lado, por estar de otro, por estar en el medio. Hoy no te podes sentar en una mesa y ponerte a hablar de política y discutir normalmente. Seguramente en el medio hay alguna pelea porque alguien tiene una forma de pensar o está de un lado, está de otro, que me parece a mí que eso no está bueno y es lo que hay que ir cambiando en definitiva. El automovilismo es más o menos lo mismo”, finalizó Ledesma.