La clasificación del Turismo Carretera en la última fecha de la fase regular, tuvo al marplatense Christian Ledesma como gran protagonista. El piloto del Pradecon Racing logró un muy buen segundo puesto, necesario además porque necesita sumar puntos si se quiere meter en la Copa de Oro para pelear el campeonato.

Ads

Fue un gran sábado para el de Mar del Plata en el Autódromo de Buenos Aires que comenzó con buenos registros en los dos primeros entrenamientos, algo que luego pudo trasladar a la hora de la clasifica que no siempre es sencillo.

En el primer turno de la mañana hizo el giro más rápido con 1:29.036 minutos, mientras que en la segunda tanda volvió a igualar ese registro para ser el más veloz en pista. Las expectativas eran muy grandes entonces para el primer momento importante del fin de semana.

Ads

En un trazado veloz, que habitualmente lo termina beneficiando a un piloto de sus características. Paradójicamente no pudo repetir ese mismo registro en la serie de clasificación donde el que hizo su tiempo de entrenamiento exactamente igual fue Agustín Canapino para quedarse con la “pole” y los primeros puntos en juego.

Ledesma, por su parte, terminó con 1:29.236 minutos en la segunda colocación que lo dejará como líder en la segunda serie del domingo. La tercera, será con el primer lugar para Juan Martín Trucco que completó el tridente de punta para el sábado.

Ads

El domingo, desde las 10.10 comenzarán las series clasificatorias que se extenderán a lo largo de la mañana y a las 13.30 está indicado el comienzo de la final a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos poniendo en juego los puntos claves para conocer quienes ingresarán a la Copa de Oro que define el campeonato de Turismo Carretera.