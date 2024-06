Después de mucho intentarlo, Christian Ledesma pudo subirse al primer podio de la temporada de Turismo Carretera en el Autódromo de Rafaela donde este fin de semana se desarrolló la séptima fecha del calendario. Si bien fue liderando durante gran parte de la final, se pasó en una chicana y eso lo llevó al tercer lugar que fue su posición final.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el piloto marplatense aclaró que "bronca no tengo, hicimos un muy buen fin de semana. Soy consciente de que no pudimos ganar, fue un error mío que se cometió por querer mantener la posición. En otra posición hubiera cedido pero no tenía para más".

Sin embargo, el fin de semana dejó un saldo muy positivo con la primera pole para un auto de nueva generación con récord de circuito incluido, triunfo en la serie y un podio en la final: "Éste era el rendimiento que buscábamos, fue un fin de semana redondo. Funcionamos bien, fuimos protagonistas, el auto nos dejó trabajar bien. Es el fin de semana que veníamos buscando".

Cuando bajó del auto, sus primeras palabras fueron que había tenido un problema con los frenos, sobre lo que aclaró que "Rafaela es muy exigente para los frenos y el desgaste que tuve en general fue entre el auto y los frenos, empezaba a frenar cada vez más lejos y la realidad es que no frenaba".

Los puntos acumulados en Rafaela, lo acercan un poco a la zona superior de la tabla y todavía tiene en la cabeza que hay chances matemáticas de pelear: "nunca pierdo las esperanzas pero es muy difícil, hay mucha diferencia de puntos y sería ilógico poder meterme dentro de los 12, aunque vamos a seguir trabajando para lograrlo".

Poner toda una estructura nueva en funcionamiento era un gran desafío para Ledesma y el Pradecon Racing pero de a poco van encontrando aquello que buscaban: "es un equipo nuevo que se viene formando, es recién la séptima carrera, no es lo que esperamos y lo que pretendemos, lo que a uno lo ilusiona. Nos estamos acomodando todos y venimos trabajando para estar en armonía, son muchas cosas las que hay trabajando y acomodando. Este resultado sirve para renovar las expectativas".