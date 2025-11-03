El domingo 2 de noviembre por la noche, en el marco del concierto FUTTTURA de Tini Stoessel en Tecnópolis, el vocalista de Coldplay apareció de sorpresa en el escenario, provocando una ovación inmediata del público.

La colaboración entre Martín y Tini incluyó la interpretación del tema “We Pray”, fruto de su trabajo conjunto, y luego una versión íntima de “Carne y Hueso”, con Martin a la guitarra acústica y Tini acompañando desde la emoción del momento.

El espectáculo, que reunió miles de asistentes en Tecnópolis, se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes, no solo por la sorpresa de la aparición, sino también por la química artística evidente entre ambos músicos.



VIDEO https://www.instagram.com/p/DQlKukojpYA/

