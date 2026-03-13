El hecho se produjo sobre el corredor costero cercano al complejo del Golf de Playa Grande. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, impactó contra otro rodado y terminó volcando sobre la calzada, quedando peligrosamente cerca del borde que desciende hacia la playa.

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El auto quedó con las ruedas hacia arriba y a escasa distancia del sector que conduce a la arena, lo que generó un escenario que podría haber tenido consecuencias más graves si el vehículo continuaba su trayectoria.

Tras el accidente, personal policial y de emergencias acudió al lugar para asistir a los ocupantes y ordenar el tránsito en la zona. A pesar de la magnitud del choque, no se reportaron víctimas fatales y los daños fueron materiales.

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Las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas del accidente y si hubo factores como exceso de velocidad o una mala maniobra que hayan desencadenado el vuelco. Mientras tanto, el hecho volvió a encender el debate sobre la seguridad vial en uno de los corredores turísticos más transitados de la ciudad durante la temporada.

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