Un nuevo siniestro vial se registró este lunes por la mañana sobre la Ruta 2, a la altura de la rotonda del aeropuerto “Astor Piazzolla”, en dirección hacia Mar del Plata. Ocurrió cerca de las 9 de la mañana.

Una camioneta perdió el control y terminó dentro del canal pluvial. Al detenerse un auto para observar el accidente, otro vehículo lo impactó desde atrás.

Según testigos, una camioneta que circulaba por el carril rápido perdió el control, se despistó y terminó dentro del pluvial que corre paralelo a la traza.

El incidente generó sorpresa entre los automovilistas, y un Fiat Siena que circulaba detrás frenó bruscamente para observar lo ocurrido. En ese momento, un Volkswagen Gol rojo que venía a continuación no logró detenerse a tiempo y lo chocó de lleno desde atrás.

Personal policial ya esta presente en el lugar de los hechos investigando las causas del siniestro vial, no se registraron heridos. Este suceso se suma a una escalada de accidentes en las rutas bonaerenses.

