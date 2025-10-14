Un choque en cadena ocurrido este martes por la mañana en la intersección de Brandsen y la Costa, en el barrio La Perla, dejó como saldo cinco vehículos involucrados, cuatro autos y una moto, y dos personas asistidas por personal médico.

Según informaron fuentes del operativo, la persona que circulaba en la motocicleta fue atendida por el SAME con heridas leves y posteriormente se le secuestró el rodado por falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Además, una mujer que conducía uno de los autos también fue asistida en el lugar, aunque no hubo heridos de gravedad. Personal de tránsito y policial trabajó en la zona para ordenar la circulación, que se vio parcialmente interrumpida.

El siniestro fue registrado en video por testigos y muestra el impacto en cadena entre los vehículos sobre la avenida costera. Las causas del choque son materia de investigación.

