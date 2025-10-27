Un choque entre una camioneta Volkswagen Amarok y un Ford Focus se produjo esta tarde y generó demoras sobre la calle San Juan, a la altura de Balcarce, una zona de alto flujo de tránsito en Mar del Plata. Afortunadamente, no hubo heridos.

Tras un llamado al 911, un móvil policial acudió al lugar y constató que ambos conductores contaban con la documentación en regla. El tránsito permaneció reducido por algunos minutos hasta que los vehículos fueron retirados de la calzada.

El incidente despertó la atención de transeúntes y comerciantes de la zona, que observaron el movimiento de los vehículos tras el impacto.

Finalmente, el tránsito fue normalizado y la policía realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

