Un choque registrado esta mañana en la Autovía 2, a la altura de El Peligro —localidad rural cercana a La Plata—, provocó una fuerte reducción de la calzada y un importante caos vehicular en sentido a la Costa Atlántica.

Pasadas las 8, las demoras se extendían a lo largo de unos 18 kilómetros. En la zona trabajaban equipos de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), que controlaban que los automovilistas no circularan por la banquina.

“En Autopista Buenos Aires-La Plata el tránsito es intenso y con demoras en Ruta Provincial 36 sentido a Autovía 2. Marcha lenta desde Hudson y Berazategui. Hacia CABA sin demoras”, informó el organismo a través de X.

Un joven murió atropellado en la Ruta 2

Horas antes, el jueves por la mañana, un joven de entre 20 y 30 años murió tras ser atropellado por un camión en el kilómetro 54,5 de la Ruta 2. El hecho, investigado como homicidio culposo, ocurrió cuando un Mercedes Benz Axor 1933S conducido por José María Druetta, de 66 años y oriundo de Mar del Plata, embistió a un peatón por causas que aún se intentan determinar.

La víctima no llevaba documentación, por lo que todavía no fue identificada. Un médico de la ambulancia enviada por AUBASA constató el fallecimiento en el lugar.

La UFI Nº 12 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padovan, ordenó pericias, entre ellas el test de alcoholemia al conductor, el análisis de cámaras de seguridad y la intervención de Policía Científica para avanzar en la investigación.