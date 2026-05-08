La seccional marplatense de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició pasadas las 18:00 una retención de tareas por tiempo indeterminado en Mar del Plata debido a que los trabajadores no percibieron sus haberes en tiempo y forma.

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A esa hora salieron las últimas unidades de las estaciones de cabecera para luego suspender totalmente el servicio. Esta paralización se produce en un contexto crítico, debido al alerta meteorológico vigente en la región, lo que incrementa la preocupación de los usuarios afectados.

Desde la conducción sindical emitieron un comunicado oficial este mediodía para explicar los motivos del cese de actividades: “El día de la fecha los haberes correspondientes aún no han sido depositados”, señalaron las autoridades gremiales, quienes ya habían advertido que, de no acreditarse los sueldos cumplido el plazo de la tarde se procedería a la interrupción del servicio.

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Asimismo, los representantes del sector reclamaron “una pronta solución y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes”, enfatizando que la seccional “no va a permitir que se juegue con los sueldos de los trabajadores”.

La situación se mantiene bajo estricta incertidumbre, dado que el gremio condicionó el regreso de las unidades a las calles a la regularización total del pago de los salarios. Las máximas autoridades de la delegación local ratificaron que la retención se mantendrá hasta que se acrediten los fondos adeudados.

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Por el momento, el transporte público de pasajeros permanece paralizado sin una hora estimada de normalización en sus recorridos habituales.