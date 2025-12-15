Más de 2.500 choferes de aplicaciones de transporte como Uber, Didi, Cabify, entre otras, avanzan en Mar del Plata con la conformación de Conductores Unidos, la que será —según señalaron— la primera asociación civil del país que represente formalmente a trabajadores de este sector. La iniciativa es encabezada por Facundo Setzes, quien presidirá la entidad durante los primeros años de gestión.

En declaraciones a El Marplatense, Setzes explicó que la asociación se encuentra en su etapa final de constitución legal y que su creación responde a la necesidad de organizar al sector y generar un marco regulatorio que permita desarrollar la actividad sin persecuciones ni sanciones. “Esta asociación civil tiene como objetivos principales promover el bienestar y la solidaridad entre compañeros, brindar capacitaciones, talleres y asesoramiento jurídico y legal”, sostuvo.

Entre los ejes centrales del proyecto, el titular de Conductores Unidos destacó la búsqueda de un seguro específico para choferes de aplicaciones, que permita trabajar con respaldo y dentro de un marco legal, además de impulsar ordenanzas municipales y proyectos de ley que regulen la actividad de forma accesible. “Queremos generar convenios y beneficios con empresas del sector público y privado para facilitar el desarrollo de la actividad y el mantenimiento vehicular que este rubro requiere”, agregó.

Setzes también remarcó el costado social de la iniciativa: “Otro de los objetivos importantes que nos planteamos en el estatuto son las actividades benéficas, para sumar a la sociedad acciones solidarias y de ayuda al prójimo”.

En cuanto a la personería jurídica, el presidente de la entidad detalló que el proceso administrativo está avanzado. “Ya tenemos la reserva del nombre Conductores Unidos, firmamos el estatuto social, realizamos la escritura pública e iniciamos los trámites de inscripción. Un dato a resaltar es que vamos a ser la primera asociación civil que represente a choferes de aplicaciones en la República Argentina”, afirmó.

En paralelo, desde la agrupación vienen manteniendo reuniones con distintos bloques del Concejo Deliberante. “Estamos dialogando tanto con espacios que se manifiestan a favor de la regulación como con aquellos que se han expresado en contra, buscando un consenso para un proyecto que respete los intereses de la mayoría”, explicó Setzes. En ese marco, confirmó que trabajan junto al bloque del PRO y la Coalición Cívica para avanzar en una iniciativa legislativa común.

Otro de los frentes abiertos es una petición en la plataforma Change.org para exigir la derogación de la ordenanza 23.928, que actualmente prohíbe el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata. “Iniciamos la campaña hace poco y el objetivo es reunir la mayor cantidad de firmas posibles para acompañar un proyecto de ley que permita regular la actividad”, señaló.

Desde Conductores Unidos anticiparon que en los próximos días difundirán el enlace y un código QR para facilitar la adhesión de vecinos y usuarios a la iniciativa, con la expectativa de abrir un debate formal sobre el futuro del transporte por aplicaciones en la ciudad.