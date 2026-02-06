Los conductores de las plataformas de transporte Uber, DiDi y Cabify llevan a cabo hoy una medida de fuerza en todo el país: se desconectaron de las aplicaciones durante 24 horas para reclamar mejores condiciones económicas y protestar por la reducción de las comisiones que les pagaban estas empresas.

Ads

La huelga se originó tras la decisión de las compañías, a partir de enero, de bajar los valores que reciben los conductores. Aunque las tarifas que abonan los pasajeros no cambiaron, las plataformas redujeron la tarifa base, el monto mínimo y el pago por kilómetro recorrido, lo que según los trabajadores impactó negativamente en sus ingresos.

Desde el sector denunciaron que la actividad se volvió insostenible y apuntaron directamente a Uber, DiDi y Cabify como responsables de la situación. Pablo León, presidente de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACAURA), afirmó que “nadie da la cara” por parte de las empresas para explicar cómo se manejan los valores y sostuvo que las condiciones actuales son “imposibles” para trabajar.

Ads

Puede interesarte

Según los conductores, los ingresos por hora se redujeron significativamente: mientras que en diciembre promediaban alrededor de $20.000, en enero cayeron a unos $10.000, producto de la combinación entre menos viajes y menores tarifas.

La protesta se replica en distintas ciudades argentinas, y los choferes llamaron a los usuarios a no solicitar viajes durante la jornada como forma de apoyo. Además, reclamaron la apertura de un canal de diálogo con las empresas y la definición de un marco regulatorio que ordene la actividad y ofrezca condiciones laborales más claras.

Ads