El presidente de la Agrupación de Conductores Unidos de Mar del Plata, Facundo Setzes, reclamó la derogación de la ordenanza municipal que prohíbe el funcionamiento de las aplicaciones de transporte y pidió avanzar hacia un marco legal que les otorgue reconocimiento y seguridad a los choferes.

“Somos un grupo de personas, socioconductores y choferes de aplicaciones que nos organizamos con el objetivo de darle legalidad a nuestra actividad y promover beneficios y convenios colectivos que mejoren las condiciones laborales del sector”, explicó Setzes en diálogo con El Marplatense.

El referente detalló que desde hace varios meses vienen manteniendo reuniones con distintos bloques del Concejo Deliberante, con las empresas y con diversas instituciones locales para impulsar un proyecto que regule la actividad. “Sabemos que la Justicia ya determinó que operar con aplicaciones no es ilegal, pero sigue siendo irregular para el municipio, porque es competencia del mismo establecer las condiciones para el desarrollo de esta tarea”, precisó.

Actualmente, la actividad de los choferes de plataformas como Uber o Cabify se encuentra prohibida por ordenanza, por lo que quienes trabajan en el sector lo hacen “en una situación de precariedad”, según remarcó Setzes. “Esa normativa atenta contra la necesidad de trabajo que hoy existe, en un contexto económico crítico a nivel nacional”, afirmó.

En ese sentido, adelantó que la agrupación se encuentra trabajando para constituirse como una asociación civil sin fines de lucro, con el fin de representar formalmente a los conductores ante el municipio y las empresas. “Queremos llevar nuestras propuestas con respaldo legal y un criterio unificado”, destacó.

Setzes también se refirió a los episodios de tensión con el sector de taxis y remises, aunque aclaró que la postura del grupo no es confrontativa. “No estamos en una vereda opuesta. Sabemos que muchos taxistas también usan las aplicaciones de forma clandestina porque las necesitan. Por eso los invitamos a sumarse a este sistema, que es más eficiente y responde mejor a las necesidades actuales de los usuarios”, señaló.

El dirigente recordó que Uber y otras plataformas operan en Mar del Plata desde hace más de seis años, y que este tipo de servicios “ya forman parte del transporte urbano moderno”. “Esto vino para quedarse. La gente ya eligió este modo de viajar, porque ofrece mayor seguridad, practicidad y mejores tarifas que los sistemas tradicionales”, concluyó.