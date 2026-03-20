Un joven de 18 años fue aprehendido esta mañana luego de participar en el robo de una cadena de oro a un hombre en Lomas de Stella Maris, en la zona costera, donde actuó junto a un cómplice que logró escapar. Un chofer cruzó su colectivo para impedir el paso de los malvivientes y testigos quisieron linchar al detenido.

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El hecho se produjo en inmediaciones de avenida Patricio Peralta Ramos y Castelli cuando la víctima fue abordada por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta, quienes le sustrajeron una cadena que llevaba en el cuello.

Tras el robo, transeúntes iniciaron una persecución, mientras que un chofer de colectivo logró interponer la unidad para impedir la huida de los sospechosos, quienes abandonaron el motovehículo y continuaron la fuga a pie.

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Uno de los implicados fue localizado por personal policial en la zona de Playa Chica, donde fue reducido y aprehendido, evitando además que fuera agredido por personas que intentaban hacer justicia por mano propia.

El detenido presentaba lesiones leves como consecuencia de la agresión recibida, mientras que el segundo sospechoso logró darse a la fuga. En cuanto a la motocicleta abandonada, se constató que no presentaba impedimentos legales.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo de la Canale, quien dispuso la formación de causa por robo, la notificación del imputado conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y su traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.