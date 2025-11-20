Un fuerte choque registrado esta madrugada en Peralta Ramos entre Alsina y Olavarría dejó como saldo a un joven herido y tres autos dañados. Según fuentes policiales, el conductor perdió el control en Alsina y la costa y terminó impactando contra vehículos estacionados.

El Corolla perdió el control y embistió primero a un Nissan March y luego a un Renault Fluence que estaban estacionados sobre la traza. El impacto también alcanzó a un Ford Escort que se encontraba en la misma línea de vehículos. La violencia del choque dejó daños visibles en los autos involucrados.

Personal del SAME llegó rápidamente al lugar y constató que el conductor presentaba un corte en la frente del lado izquierdo, además de un traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento. Los profesionales lo asistieron en el sitio y determinaron que no era necesario su traslado.

La zona quedó parcialmente obstruida hasta que se retiraron los autos y se realizó el relevamiento correspondiente. Las actuaciones quedaron a cargo de personal policial y de tránsito para determinar responsabilidades.

