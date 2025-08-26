Un conductor que regresaba desde Buenos Aires hacia Mar del Plata sufrió un grave accidente en el kilómetro 393, cuando siete caballos aparecieron de golpe sobre la calzada. Pese a maniobrar para esquivarlos, terminó chocando contra dos de los animales.

“Venía en camioneta con un tráiler. Logré frenar y esquivar a algunos, pero aparecieron más caballos y ya no pude evitar el impacto. Uno murió en el lugar y otro quedó herido. De milagro estoy vivo”, relató el automovilista en diálogo con El Marplatense.

El hombre explicó que los animales no tenían marcas y que no apareció ningún dueño en la zona. También advirtió que, según le comentaron vecinos, es “muy frecuente” encontrar caballos sueltos en ese tramo de la ruta.

“La camioneta quedó destruida, pero gracias a que no iba en un auto pude salvarme. Si esto le pasa a otra persona, la mata directamente”, señaló.

El conductor adelantó que iniciará una presentación judicial y pidió a quienes transitan la ruta que acerquen testimonios para respaldar su reclamo. “Si no se toman medidas, estas cosas van a seguir pasando y un día vamos a lamentar la muerte de una familia entera”, advirtió.

