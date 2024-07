Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se hizo viral hoy porque se filtró un polémico video en el que un miembro de la delegación argentina le secaba la transpiración durante el partido entre la Selección argentina y Canadá por las semifinales de la Copa América.

Fue por esta razón que Tapia decidió bromear sobre la situación en las redes sociales con un posteo y luego explicó qué fue lo que sucedió: “Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme”.

Y añadió: “Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”.

En el video, el cual fue repudiado en redes sociales, se podía observar cómo una persona que estaba sentada detrás de Tapia le secaba con una toalla el sudor que le recorría la nuca. Rápidamente los usuarios comenzaron a hacer memes sobre la situación y “Chiqui” dio una explicación al respecto.