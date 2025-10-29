Con la alegría todavía latente por la Copa del Mundo de Mayores que levantó Messi en el 2022, el Chiqui Tapia despidió a la delegación de la AFA que volverá a Qatar. Se trata de la Selección Sub 17, que incluye al marplatense Thomás De Martis y dirige Diego Placente.

En la fase de grupos jugará el día 3 de noviembre ante Bélgica, el 6 ante Túnez y el 9 ante Fiyi. Los dos primeros de cada una de las 12 zonas y los 8 mejores terceros clasificarán a dieciseisavos de final, a partir de donde la clasificación será por eliminación directa.

Argentina obtuvo su mejor resultado en el torneo en las Copas de Italia 91, Ecuador 95, Finlandia 2003, tercer lugar en los tres casos, y Trinidad Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, con cuartos puestos.

