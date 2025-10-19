En medio de la disputa geopolítica entre Washington y Beijing, China busca recuperar terreno en la Argentina. A casi dos años de la paralización total de las represas de Santa Cruz, los bancos chinos que financian la obra firmaron con Enarsa una carta de entendimiento para garantizar nuevos desembolsos y reactivar el proyecto energético más grande del sur del país.

El ministro de Energía santacruceño, Jaime Álvarez, confirmó que el consorcio chino Gezhouba inició la compra de insumos y comenzó a convocar a exoperarios locales. “Ya están aprobadas las cartas enviadas por Enarsa a los bancos chinos y la empresa comenzó la convocatoria a trabajadores santacruceños”, detalló el funcionario.

Según estimaciones oficiales, más de 2000 obreros, de los 3000 cesanteados desde fines de 2023, podrían reincorporarse a la obra antes de fin de año. Sin embargo, la reactivación completa depende de la firma de la adenda 12 del contrato original, que habilitaría un nuevo desembolso de entre US$500 y US$800 millones. Hasta ahora, China aportó US$1850 millones de un total comprometido de US$4714 millones.

Por ahora, la reanudación se concentrará en la represa Jorge Cepernic, que tiene un avance del 42%, mientras que el futuro de la central Néstor Kirchner, con apenas un 20% de ejecución, sigue en revisión. El tendido eléctrico que debía conectar ambas al sistema nacional solo avanzó un 5%.

En paralelo, la empresa licitó 110.000 toneladas de cemento con entrega prevista desde marzo de 2026. Además, la Uocra y el gobierno provincial coordinan el retorno escalonado del personal, priorizando a trabajadores residentes en Santa Cruz, como exige la ley local.

Las represas, paralizadas desde diciembre de 2023, podrían aportar hasta el 15% de la energía renovable nacional una vez terminadas. Con el regreso de la primavera, la ventana climática más favorable para la construcción en la cuenca del río Santa Cruz se extenderá solo hasta mayo, por lo que la reactivación antes de fin de año es considerada estratégica por el gobierno provincial.

Fuente: TN