El presidente Xi Jinping encabezó la ceremonia en la plaza de Tiananmen, acompañado por mandatarios como el ruso Vladimir Putin y el norcoreano Kim Jong Un, en un evento que buscó reforzar el liderazgo global de Pekín y enviar un mensaje de firmeza frente a Occidente.

Durante la jornada se exhibieron misiles hipersónicos capaces de atacar buques, el nuevo intercontinental DF-61 con capacidad nuclear, drones aéreos y submarinos, además de cazas y bombarderos. Un grupo de 26 helicópteros dibujó en el cielo el número “80” como homenaje simbólico.

En su discurso, Xi aseguró que el pueblo chino es “fuerte, autosuficiente y no teme a la violencia”, al tiempo que reafirmó la misión del Ejército Popular de Liberación de defender la soberanía y la reunificación del país, en referencia a Taiwán. “La revitalización de China no puede ser detenida”, remarcó.

La ceremonia incluyó un saludo de 80 cañonazos y la entonación del himno nacional. Xi recorrió en una limusina los bloques de tropas y vehículos militares, saludando a los soldados que respondían al unísono: “¡Servimos al pueblo!”.

El desfile reunió a líderes de unas dos docenas de países. Putin y Kim flanquearon a Xi durante la tribuna oficial y luego mantuvieron reuniones bilaterales en Pekín. Estados Unidos, en tanto, siguió con atención la demostración, en especial el despliegue de armas hipersónicas que representan un desafío para su flota en el Pacífico.

El presidente estadounidense Donald Trump reaccionó en redes sociales con ironía: “Por favor, den mis saludos a Putin y Kim mientras conspiran contra Estados Unidos”, escribió.

Desde Taipéi, el presidente taiwanés William Lai respondió con un mensaje crítico: “Taiwán no conmemora la paz con cañones, sino defendiendo la libertad y la democracia”.

Con este acto, China buscó proyectarse como garante de estabilidad global en un momento de creciente rivalidad con Washington y turbulencia internacional.

Fuente: AP