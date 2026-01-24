El Ministerio de Defensa Nacional de China informó que abrió una investigación contra Zhang Youxia, el general de mayor rango del país y vicepresidente primero de la Comisión Militar Central (CMC), órgano máximo de conducción del Ejército Popular de Liberación, situado inmediatamente por debajo del presidente Xi Jinping.

Según el comunicado oficial difundido por la agencia estatal Xinhua, Zhang es investigado por “supuestas infracciones graves de la disciplina y la ley”. El texto no precisa los cargos concretos, aunque en antecedentes similares estos anuncios han derivado en acusaciones formales por corrupción.

A sus 75 años, Zhang Youxia integra además el Politburó del Partido Comunista Chino (PCCh), compuesto por 24 miembros y considerado el segundo nivel de poder dentro del régimen. Desde octubre pasado compartía la vicepresidencia de la CMC con Zhang Shengmin, quien había sido ascendido tras encabezar el departamento anticorrupción del Ejército.

El comunicado también confirmó la apertura de una investigación contra Liu Zhenli, jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto. La decisión fue adoptada “tras deliberación” del Comité Central del PCCh, organismo del que dependen tanto el Politburó como el Comité Permanente.

Desde que Xi Jinping asumió el poder en 2012, se profundizaron las purgas dentro de la cúpula militar con el objetivo declarado de combatir la corrupción y reforzar la lealtad de las Fuerzas Armadas al Partido Comunista y a su liderazgo.

Durante su tercer mandato, iniciado en 2022, la Comisión Militar Central redujo de siete a cuatro el número de sus integrantes, el nivel más bajo desde el fin del maoísmo en 1976, como consecuencia directa de estas investigaciones y destituciones.

En los últimos años, comandantes de distintas ramas militares, comisarios políticos y exministros de Defensa fueron investigados y apartados de sus cargos. En octubre pasado, las autoridades anunciaron la expulsión de hasta nueve generales del Ejército y del PCCh.

El caso de mayor repercusión reciente fue el de He Weidong, quien tras un rápido ascenso en 2022 se convirtió en el tercer hombre del Ejército. Desapareció de la vida pública en marzo de 2025 y fue acusado formalmente de corrupción, convirtiéndose en el primer vicepresidente uniformado de la CMC destituido en funciones en casi seis décadas, desde He Long en 1967, durante la Revolución Cultural.

Entre otros altos mandos militares purgados en los últimos años figuran el almirante Miao Hua, considerado cercano a Xi Jinping; los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu; y los comandantes de la Fuerza de Cohetes Li Yuchao y Wang Houbin.

Fuente: con información de Infobae