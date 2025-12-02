El Gobierno chino desplegó una fuerte ofensiva contra activistas y ciudadanos que reclaman respuestas por el trágico incendio ocurrido en Tai Po, Hong Kong, el peor en casi ocho décadas.

En las últimas 48 horas, la Policía de Seguridad Nacional detuvo a tres personas, entre ellas el exconcejal Kenneth Cheung Kam-hung y un voluntario que asistía a sobrevivientes. Un día antes había sido arrestado Miles Kwan, un estudiante de 24 años acusado de sedición tras impulsar una petición que reunió más de 10.000 firmas.

La petición, eliminada de internet el sábado, exigía una comisión de investigación independiente para esclarecer si fallas estructurales o conflictos de intereses contribuyeron al incendio que dejó al menos 151 muertos. Beijing respondió con dureza: acusó a los activistas de “incitar la confrontación” y de intentar revivir el clima de resistencia de las protestas de 2019.

El diario oficialista Wen Wei Po pidió este lunes estar “alerta” ante grupos “anti-gobierno con intenciones maliciosas”, mientras organismos de seguridad afirmaron que algunos activistas buscaban “actuar como representantes” de la sociedad para generar inestabilidad. Para autoridades chinas, los reclamos públicos buscan “desgarrar la sociedad” y reavivar la tensión política.

El avance represivo profundiza el deterioro del espacio para la disidencia en Hong Kong, que desde la implementación de las leyes de seguridad nacional en 2020 vio el cierre de medios críticos, la eliminación de la oposición legislativa y la prohibición de protestas públicas. Activistas como Nathan Law, exiliado en Reino Unido, calificaron estas detenciones como “un intento de generar miedo” y silenciar cualquier acción cívica no autorizada.

Mientras tanto, crece la presión sobre el gobierno local para que establezca una comisión independiente que investigue el siniestro. Ya hay 13 detenidos vinculados a las obras de renovación del edificio, donde se sospecha que se utilizaron materiales de baja calidad que aceleraron la propagación del fuego. Las autoridades, sin embargo, aún no han confirmado si convocarán un proceso de este tipo, pese a los antecedentes históricos en tragedias similares.

Con una sociedad conmocionada y un número de víctimas que podría aumentar, Hong Kong enfrenta uno de los momentos más críticos desde las protestas de 2019. Y Beijing, decidido a controlar la narrativa, parece dispuesto a impedir que el reclamo ciudadano tome fuerza.

Fuente: Al Jazeera