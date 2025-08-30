China activó este martes el Observatorio Subterráneo de Neutrinos de Jiangmen (Juno), una gigantesca instalación científica en Kaiping, Cantón, destinada a estudiar a los neutrinos, partículas subatómicas conocidas como “fantasmas” por atravesar la materia casi sin dejar rastro.

El centro alberga en su núcleo una esfera acrílica de 35 metros de diámetro con 20.000 toneladas de líquido centelleador, rodeada de miles de sensores que captan destellos de luz al contacto con estas partículas.

Se trata del detector más grande del mundo, fruto de un proyecto iniciado en 2008 y que contó con más de 700 investigadores de 74 instituciones de 17 países.

Los neutrinos son claves para comprender el origen del universo: no tienen carga eléctrica, poseen una masa diminuta y viajan casi a la velocidad de la luz. Juno buscará precisar su jerarquía de masas, captar señales del Sol y de supernovas, e incluso explorar si estas partículas son su propia antipartícula, hipótesis conocida como neutrinos de Majorana.

“Juno abre una nueva ventana para responder a preguntas básicas sobre la materia y el universo”, destacó Wang Yifang, portavoz del observatorio.

La construcción, iniciada en 2015, concluyó en 2024 tras complejas obras subterráneas que exigieron altos estándares de pureza y estabilidad. Este es el primero de una nueva generación de mega-experimentos sobre neutrinos, que se complementará con iniciativas en Estados Unidos y Japón hacia finales de la década.

Fuente: DW