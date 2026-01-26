Las relaciones entre China y India atraviesan una etapa de reconstrucción gradual luego de casi cuatro años de tensiones diplomáticas, militares y económicas. En ese contexto, el presidente Xi Jinping envió un mensaje al gobierno indio con motivo del Día de la República, en el que definió a ambos países como “buenos vecinos, amigos y socios”.

El pronunciamiento se da en continuidad con el deshielo bilateral iniciado en octubre de 2024, cuando Xi se reunió con el primer ministro Narendra Modi en Kazán, Rusia, durante una cumbre de los BRICS. Aquel encuentro marcó el primer diálogo formal entre ambos líderes en cinco años y abrió un canal político para normalizar la relación.

Las fricciones entre Beijing y Nueva Delhi se intensificaron tras los enfrentamientos fronterizos de 2020, que dejaron víctimas fatales y derivaron en restricciones comerciales, tecnológicas y de inversión por parte de India. A pesar de ello, el intercambio bilateral nunca se detuvo y el comercio entre ambos países superó los 130.000 millones de dólares anuales, reflejando una interdependencia difícil de revertir.

En el último año, el acercamiento se vio acelerado por un cambio en el escenario global, atravesado por la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. Las subas arancelarias afectaron tanto a productos chinos como indios, empujando a ambas potencias asiáticas a coordinar posiciones y fortalecer vínculos regionales.

Como parte de este proceso, China e India anunciaron la reanudación de vuelos directos, suspendidos desde hace cinco años, y evalúan flexibilizar las restricciones a la inversión. Si bien persisten disputas territoriales y desconfianzas mutuas, los gobiernos coinciden en que la estabilidad del vínculo es clave para la seguridad regional y el equilibrio global.

En ese marco, la retórica de Xi sobre el “dragón y el elefante danzando juntos” funciona como una señal política de largo plazo, más orientada a consolidar un clima de cooperación que a resolver de inmediato los conflictos pendientes entre dos de las mayores potencias del mundo.

Fuente: Al Jazeera