La visita ocurre en plena crisis comercial mundial provocada por los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, que han empujado a India y China a buscar mayor cooperación.

“Debemos vernos como socios y no como adversarios”, afirmó Wang, destacando la reanudación del diálogo y la calma relativa en las zonas fronterizas, donde en 2020 un choque militar dejó decenas de muertos.

Por su parte, Jaishankar advirtió que la base de cualquier avance bilateral será “mantener la paz en las fronteras” y planteó que India impulsa un “orden mundial justo, equilibrado y multipolar, incluida una Asia multipolar”.

Según la prensa india, Modi podría viajar a China en las próximas semanas, lo que sería su primera visita desde 2018. El mandatario ya había mantenido un contacto con Xi Jinping en Rusia el año pasado, tras cinco años sin reuniones bilaterales.

El acercamiento entre Nueva Delhi y Pekín ocurre mientras ambos compiten por influencia en Asia y mantienen alianzas estratégicas divergentes: India integra el Quad junto a EE.UU., Japón y Australia, considerado un contrapeso a China. Sin embargo, la coyuntura global parece estar empujando a los dos gigantes a privilegiar el pragmatismo por sobre la confrontación.

Fuente: DW